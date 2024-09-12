AK Partili İnan ‘şahsımıza saldırıyorlar’ dedi: Hizmetsizlik girdabını deşifre ettik!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Meclisi Olağan Toplantısı'nda isim vermeden AK Partili milletvekillerini hedef alarak, "Sizin milletvekilleriniz benim ölü balıkları bilmem nereden getirdiler diye söylediğimi çarpıtan ifadeler kullandılar. Ben uydurmuyorum bunları. Çok ayıp bu yaptıkları çok ayıp. Bir milletvekiline yakışmayan bir üslup, seviye düşüklüğü bu" dedi.

Tugay'ın ifadelerinden sonra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden, Başkan Tugay'a yanıt verdi. 'Şahsımıza saldırıyorlar' diyen İnan, şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de son 25 yılda ciddi bir istismar siyaseti yürütülüyor. Her türlü düşük ve beceriksiz profiller belli ideolojik makyajlarla örtülüyor. Bu makyajı döktüğümüz İzmir'deki hizmetsizlik girdabını deşifre ettiğimizde bu sefer şahsımıza saldırıyorlar. Ne İzmir'i ne bizi tanımlayacak çapta değilsiniz. Bu konforlu çarkı sürdürmenize izin vermeyeceğiz… Seviye görmek isteyen önce aynaya sonra tarihi fuar açılışına onur konuğu olarak çağırdığı küfürbaza bakabilir… İzmir'e hizmet bizim görevimiz… Durmak yok, yola devam!"