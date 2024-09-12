Başkan Erdoğan’dan BM Zirvesi’ne video mesaj: Güvenlik için barışa ihtiyacımız var

Başkan Erdoğan, 'BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı' çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi. Zirveyi bir fırsat penceri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldı. Bu zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Zirveye iştirak edecek tüm mevkidaşlarıma Antonio Guterres'in bizlere sunduğu bu imkanı layıkıyla değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Güvenliği ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var." dedi.
"GAZZE YERLE BİR EDİLDİ"
Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini arttırıyor. Bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk. 41 binden fazla hayatını kaybettiği 100 binin üzerinde yaralının olduğu Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız.
"ZULMÜN KARŞISINDA OLACAĞIZ"
İsrail'in işgal politikaları karşısında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum; hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Türkiye olarak, zulmün karşısında ve mazlumun yanında durmaya devam edecek bu insani duruşumuzdan da geri adım atmayacağız.
"KÜRESEL YÖNETİŞİM MİMARİSİ"
Yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil, kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeliyiz. Daha iyi bir gelecek için yeşil dönüşümü odağına alan, iklime dirençli, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzene geçiş yapmalıyız.
"NEFRET SÖYLEMLERİNE KARŞI KORUMALIYIZ"
Toplumlarımızı zehirleyen her türlü nefret söylemine, ırkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan çok taraflı sistemi dünyanın beşten büyük olduğu şiarını merkeze alarak adalet ve hakkaniyet ekseninde yeniden şekillendirmektir. Dünya liderlerini geleceğin zirvesinde bu amaçlar doğrultusunda el ele vermeye davet ediyorum.