Başkan Erdoğan’dan BM Zirvesi’ne video mesaj: Güvenlik için barışa ihtiyacımız var

Başkan Erdoğan, 'BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı' çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi. Zirveyi bir fırsat penceri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldı. Bu zirveyi dünyamızı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Zirveye iştirak edecek tüm mevkidaşlarıma Antonio Guterres'in bizlere sunduğu bu imkanı layıkıyla değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Güvenliği ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmek için öncelikle barışa ihtiyacımız var." dedi.

"GAZZE YERLE BİR EDİLDİ"

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini arttırıyor. Bunun en acı örneğini 11 aydır Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında görüyoruz. 17 bini çocuk. 41 binden fazla hayatını kaybettiği 100 binin üzerinde yaralının olduğu Gazze'nin neredeyse tamamının yerle bir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız.