İzmir çamura gömüldü

İzmir'de her yağmurda görmeye alıştığımız bildik manzaralar yine ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyarmasına rağmen, önceki gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan sağanak yağışa teslim oldu.Mazgallar ve yağmur suyu kanalları yeterince temizlenmeyince kentin birçok kesiminde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafik bazı yerlerde durma noktasına gelirken Buca ilçesinde bir araç yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan çukura düştü.Torbalı ilçesi OSB bölgesinde meydana gelen yağış sebebiyle yol kapandı, araçlar yolda kaldı. Özellikle sabah saatlerinde ana arterler kilitlendi. Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kalırken, Özdere Mahallesi'nde dere taştı.Suya kapılan çok sayıda araç ve tekne denize sürüklendi. Suyla birlikte dağdan gelen ağaç kütüklerinin araçlara zarar verdiği görüldü. Dere kenarına yakın yerlerdeki bazı evleri de su bastı. Milyonlarca liralık maddi hasar oluştu. Seferihisar'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Sağanak yağış, Manisa'nın Turgutlu ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde de etkili oldu.