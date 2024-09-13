Ispartalı şehidin kız kardeşi: Yanına koysalar olmaz mı sessizce otururum

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan memleketi Isparta'da toprağa verildi. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini ailesi karşıladı. Uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına alındı.Bu sırada sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşınan şehidin annesi Döndü Çapan ve kız kardeşi Hacer Filiz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Hacer Filiz, "Kardeşimin yanına koysalar olmaz mı, sessizce otururum, gerçekten" diyerek ağladı. Şehit Çapan'ın cenazesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Isparta Şehitliği'nde defnedildi.Diğer taraftan İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Köcü de memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Kökcü'nün kızı İrem ve oğlu Ahmet Eren, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı sonrası şehit Mehmet Kökcü şehitlikte toprağa verildi.