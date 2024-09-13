SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya bir darbe daha! Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı öldürüldü

Azad Akıncı, 2006 yılında PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Özgür Liseli Gençlik Derneği yapılanmasında yer aldıktan sonra 2008 yılında "Terör Örgütü Adına Suç İşlemek, Terör Örgütü Adına Faaliyetlerde Bulunmak, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından tutuklandı. Aynı yıl Batman Kapalı Cezaevi'nde açlık eylemine katılan örgüt mensupları arasında yer alan terörist, 2011 yılında Yurtsever Devrimci Gençlik Merkezi Türkiye yürütmesi sorumluluğu yaptı.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

2014 itibarıyla Metina'da lojistik faaliyetlerin sözde sorumluluğunu yürüten zanlı 2016'da Mahmur'da düzenlenen PKK/KCK Gençlik Kongresi'ne katıldı. 2023 itibarıyla PKK/KCK Mahmur Genel Sekretaryasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüten terörist, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranıyordu.



160 KM DERİNLİKTE OPERASYON

PKK/KCK'lı Azad Akıncı, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı'nın konumunu tespit edildi. Saha ajanlarıyla takip edilen terörist MİT'in, Türkiye sınırına 160 kilometre derinlikte yer alan Mahmur'da, adım adım takip edildi. En uygun anda düzenlenen nokta operasyonla terörist Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.