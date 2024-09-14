Özgür Özel'den şehit Ayşenur'un cenazesinde "Ben niye konuşmadım" kavgası! AK Parti'den ders gibi cevap

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi. Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti.

"KANI YERDE KALMAYACAKTIR"

Eygi için kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı.

Bugün büyük bir öfke ve hüznün içinde olduklarını, tüm İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin Didim'de olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." dedi.

Bugün burada Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerinden siyasi partilerin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin olduğunu, milletçe şehide sahip çıktıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZİM DE AĞZIMDAN ÇIKACAK LAFIN KIYMETİ OLUR"

Törende bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Meclis Başkanı Kurtulmuş ile "Ben niye konuşmadım" polemiğine girdi.

Özel, Kurtulmuş'a şunları söyledi:

Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur.

"BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKTİNİZ"

Kurtulmuş'un, "Siz de konuşsaydınız kardeşim benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz" sözleri üzerine, Özel, "Onu ben takdir ederim" yanıtını verdi.

"ÖZEL'İN ŞEHİTLERE SAYGISI YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özgür Özel'in şehitlere saygısı olmadığını dile getiren Dağ, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cenaze adabını bilmediğine, şehitlere saygısı olmadığına daha önce de şahit olmuştuk. Bugün Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde bir kez daha gördük." dedi.

Bazen susmanın sorumlu bir davranış olduğuna dikkat çeken Dağ şunları kaydetti:

"Şehidimizin babasının hemen yanında Sn. Numan Kurtulmuş ile "ben niye konuşmadım" kavgasına tutuşmayı hedeflemiş ancak Sn. Meclis Başkanımız bu şımarık tavırlara karşı ağırlığını koruyarak kendisinin prim yapmasına izin vermemiştir. Sn. Özgür Özel belli ki "ne oldum delisi" edasıyla her yerde kendini göstermeye çalışıyor. Şov yapmak istiyorsa İzmir Fuar açılışı gibi birçok mecra buna müsaittir. Ancak böylesi bir günde bunu yapmaya çalışması yakışık almamıştır. Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır."