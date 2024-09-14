Özgür Özel'den şehit Ayşenur'un cenazesinde "Ben niye konuşmadım" kavgası!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze törenine katıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile polemiğe giren Özel, "Ben niye konuşmadım" kavgasına tutuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özel'in şehitlere saygısının olmadığını söyledi ve "Bazen susmak da sorumlu bir siyasetçinin davranışıdır." dedi.