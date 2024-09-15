Ayşenur’un hesabını soracağız

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:Bağımsızlığının ilanından bu yana, Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanımda olduk, olmaya da devam edeceğiz. İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecek. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız.