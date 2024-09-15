Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.Hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle camilere akın eden vatandaşlar geceyi dua ve ibadetle geçirdi. Ayasofya, Sultanahmet, Selimiye, Süleymaniye, Fatih gibi selatin camiler başta olmak üzere yurt genelindeki camilerde kandil programı düzenlendi. Gece dolayısıyla bazı camilere mahya asılırken, 7'den 70'e camilerdeki mevlit programlarına katılan vatandaşlar namaz kılıp, Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.Programlarda Hazreti Muhammed'in insanlığa getirdiği rahmet yüklü mesajlar anlatıldı, ülkemizin ve insanlığın huzur ve barışı için dualar edildi.