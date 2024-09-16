Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Yasama ve Yargı Organlarımızın kıymetli temsilcileri, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine ve bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Törenimizin hakim ve savcı yardımcılarımız yanı sıra ülkemiz için hayırlı olmasını niyaz ediyorum.Yargı sistemimizin bel kemiğini oluşturan hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi bu anlayışla sürdürülen arayışın ürünüdür. Güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla adalet akademimizi yeniledik, güçlendirdik.Adaletin tecellisine nezaret edenlerin yetiştirilmesi ve eğitilmesi mühim bir meseledir. Son 22 yılda hukuk eğitimi görmüş personel hakim ve savcı sayılarında kayda değer bir artış sağladık. Hakim, savcı sayımız 25 bine yaklaştı.