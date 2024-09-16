Video Türkiye Başkan Erdoğan: Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır
Başkan Erdoğan: Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır

Başkan Erdoğan: Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır

16.09.2024 | 15:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Yargı faaliyetleri, gücünü ve itibarını hukukçunun ehliyetinden adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerinden alır. Bu hakikat temelinde güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla Adalet Akademimizi yeniledik, güçlendirdik, imkanlarını genişlettik." dedi

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