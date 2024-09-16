SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sivil anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen, sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerekiyor.

AYŞENUR EZGİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ

Ayşenur Ezgi kardeşimizi İsrail doğrudan hedef alarak öldürmüştür. Bunu yapanların cinayetten yargılanması gerekmektedir. Mesele Netanyahu gibi bir katliam şebekesi olunca hakkaniyetin nasıl hedefe konulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Katliam şebekesine teslim olmak kadar, istenmeyenn bir şekilde bu sonuç ortaya çıktı demek alçaklıktır.