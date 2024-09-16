AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde "Ben niye konuşmadım" kavgasına tutuşmasına tepki gösteren Ömer Çelik, "Cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değil" dedi. Sivil anayasa mesajı da veren Çelik, "Bu darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerekir." ifadelerini kullandı.