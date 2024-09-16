Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok... 14 ilde Siberağ operasyonu: 46 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta ve Ankara olmak üzere 24 ilde düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında; 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.