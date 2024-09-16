Haberler Gündem Haberleri Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok... 14 ilde Siberağ operasyonu: 46 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.9.2024 09:42

Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok... 14 ilde Siberağ operasyonu: 46 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik 24 ilde güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 46 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok... 14 ilde Siberağ operasyonu: 46 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta ve Ankara olmak üzere 24 ilde düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında; 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliğine geçit yok... 14 ilde Siberağ operasyonu: 46 gözaltı
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