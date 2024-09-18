TBMM’de bir ilk! Milletvekilinin kalp krizi geçirip ölmesi harekete geçirdi





DOKTOR KAPASİTESİ ARTTIRILDI

TBMM Başkanlığı, artan ihtiyaç nedeniyle Şeref Holu'ndeki sağlık ekibinin kapasitesini de arttırdı. Yeni yasama yılında oluşabilecek acil durumlar için Genel Kurul ve komisyon toplantıları bitene kadar ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu çalışmalarına devam edecek.



KANLI MERDİVENLER KALDIRILIYOR

TBMM Başkanlığı, çıkan kavgalarda milletvekillerinin düşüp yaralanmasına yol açan Başkanlık Divanı'nın önündeki merdivenleri de kaldırmayı planlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Genel Kurulunda risk oluşturan kısımlar için yerinde inceleme yapılmış olup güvenliği sağlayacak ve estetiği bozmayacak bir düzenleme üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir" dedi. Merdivenler en son Genel Kurul Kürsüsü'nde kalp krizi geçirdiği sırada düşerek başını merdivenlere çarpması ve Meclis kapanmadan önce milletvekilleri arasında çıkan kavgada oluşan kanlı görüntülerle hafızalara kazınmıştı.