Yıkılan gökdelenler park oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde halkın kullanımından uzak tutulan sahil bandı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kıyılar halkındır' kararı ile halkın kullanımına açıldı. 2017 yılından itibaren inşa edilen beton bloklar ile şehrin sahil ile bağlantısı tamamen kesilen alan yeniden nefes aldı. 2020 yılında başlatılan çalışmalarla kıyı bandında bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden yüksek ölçekli binaların yıkımı sonrası yapılan peyzaj çalışmaları ile alan, bambaşka bir görünüme kavuştu. Denize giren, çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar deniz ve doğanın tadını çıkarıyor.