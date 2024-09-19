BM güvenlik konseyi acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'daki olayları görüşmek için cuma günü acil oturumla toplanacak. BMGK'nın, acil oturumu yarın TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleşecek. Bu arada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumun Gazze için daha fazla baskı kurmaları ve savaşı en kısa sürede bitirmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan, Filistin'in BMGK'da ilk kez sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı 14'e karşı 124 oyla kabul edildi.