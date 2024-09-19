Hatay’da müthiş değişim! Karış karış gezdik: Konutların yapıldığına hala inanmayan varsa Hataylılar evlerine bekliyor

"HARİKANIN DA ÜSTÜ BİR ŞEY"

Vatandaşları yakalamışken hemen düşüncelerini sorduk, hak sahibi bir vatandaş "Bu kadar kısa sürede vereceklerine inanmıyorduk. Bu kadarını da açıkçası beklemiyorduk. Harika… Harikanın da üstü bir şey." diyerek duygularını aktardı.

Yine bir başka vatandaş ise, "Görünce ağladım. Hayaldi, gerçek oldu. Allah Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

"DEVLETİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"

TOKİ bölgesini merak ettiği için çocukları ile gelen bir başka vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemiyor, "Bir bakalım diye geldik. Tesadüfen yani. Gözlerimize inanamadık. Devletimiz gece gündüz çalışıyor. Görmeyenler de görsün artık. Elinden gelenin fazlasını yapıyor." ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise TOKİ'nin ne denli büyük bir iş başardığını özetler nitelikte ifadeler kullandı:

Buranın önceki halini biliyorum ben. Burası dağ alanıydı. Hiçbir şey yoktu. Burayı nasıl böyle yaptılar, şaşkınım." dedi.