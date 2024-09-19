Hatay’da müthiş değişim! Karış karış gezdik: Konutların yapıldığına hala inanmayan varsa Hataylılar evlerine bekliyor

6 Şubat depreminde en büyük hasarı alan Hatay'da yüzler gülüyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Antakya başta olmak üzere Hatay'ı karış karış gezdik. TOKİ on binlerce konutu bitirerek hak sahiplerine teslim ederken, kurada çıkan dairelerini görmeye gelenlerin heyecanı da görülmeye değerdi. İşte Hatay'daki son durum…
AĞABEYİ DAHİL 11 AKRABASINI TOPRAĞA VERDİ
Hatay turumuza AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın Kırıkhan'daki köyünden başladık. Yayman, depremde 11 yakınını buluştuğumuz noktada kaybetmiş. Yayman'ın ağabeyi ve yeğenleri yıkılan evlerinin bulunduğu arsada konteynerde yaşamlarını sürdürüyor.
Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi gençler tarafından büyük ilgi görüyor | Video
İLK DURAK: HATAY'IN KALBİ ANTAKYA
Depremde en ağır hasarı Hatay alırken, Hatay'ın içinde en büyük yarayı ise merkez ilçe Antakya aldı. Şehir adeta bir enkaz yuvasına dönerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Meclisi, Ulu Camii, Habib Neccar Camii hepsi yıkıldı. Hatay'da ayakta kalan sayılı yapılardan olan müze binası ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek kütüphaneye çevrildi.
GÜLDEREN TOKİ GÖRÜLMEYE DEĞER
Antakya merkezde çalışmalar sürerken hala depremin izleri silinebilmiş değil. Ancak TOKİ tarafından yeni konutların yapıldığı bölgeleri görünce tüm Hataylılarda olduğu gibi bizlerde de umut yeşerdi.
Yaklaşık 4 bin konutun tamamlandığı Gülderen TOKİ Evleri'nde yaşam başlamak üzere. Yayman ile konutları gezmeye gittiğimizde hiç beklemediğimiz bir tablo ile karşılaştık. Sitenin içi akın akın evini görmeye gelen vatandaşlar ile dolmuştu.
"HARİKANIN DA ÜSTÜ BİR ŞEY"
Vatandaşları yakalamışken hemen düşüncelerini sorduk, hak sahibi bir vatandaş "Bu kadar kısa sürede vereceklerine inanmıyorduk. Bu kadarını da açıkçası beklemiyorduk. Harika… Harikanın da üstü bir şey." diyerek duygularını aktardı.
Yine bir başka vatandaş ise, "Görünce ağladım. Hayaldi, gerçek oldu. Allah Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlerden razı olsun." dedi.
"DEVLETİMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"
TOKİ bölgesini merak ettiği için çocukları ile gelen bir başka vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemiyor, "Bir bakalım diye geldik. Tesadüfen yani. Gözlerimize inanamadık. Devletimiz gece gündüz çalışıyor. Görmeyenler de görsün artık. Elinden gelenin fazlasını yapıyor." ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise TOKİ'nin ne denli büyük bir iş başardığını özetler nitelikte ifadeler kullandı:
Buranın önceki halini biliyorum ben. Burası dağ alanıydı. Hiçbir şey yoktu. Burayı nasıl böyle yaptılar, şaşkınım." dedi.
YAYMAN DA ŞAŞTI KALDI: VALLAHİ BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yayman ile bulduğumuz ilk fırsatta yaptığımız değerlendirmede Yayman çok çarpıcı ifadeler kullandı. Yayman, "Yükselen sadece binalar değil, umutlar, hayaller, hayatlar. Derler ya, sen sus gözlerin konuşsun. Biz susalım, bu konutların görüntüleri konuşsun. Ben en son 2 ay önce bu bölgeye geldim. O sırada inşaat sürüyordu. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Bunu ancak Cumhurbaşkanımız yapabilirdi. Bu konutlar onun liderliğinde olabilirdi. Gururluyuz." dedi.
Öte yandan Gülderen TOKİ evlerine taşınmalar 1 aya kadar başlayacak.
KIRIKHAN TOKİ'DE YAŞAM BAŞLADI: ÇOCUKLAR MUTLU
Hüseyin Yayman ile bir sonraki durağımız ise Kırıkhan TOKİ Evleri oldu. 5 bine yakın konutun bulunacağı alanda 3 binden fazla hak sahibi dairesine yerleşti. Diğer dairelerin ince işçilikleri sürüyor.
Kırıkhan TOKİ'de bize Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik de eşlik etti. Sosyal alanda çocukların bisiklet sürdüğü, basketbol oynadığı, parklarda eğlendiği gözlemlediklerim arasında yer aldı.
Çelik, sosyal ve psikolojik olarak evlerin teslimi ile birlikte çok daha olumlu bir noktaya gelindiğini, vatandaşın her teslim edilen ev ile inancının arttığını söyledi.
"BİZ ESKİDEN OYUN OYNAYACAK YER BULAMIYORDUK"
Parkta oynayan, bisiklete binen çocuklara düşüncelerini sormamak olmazdı. Biz de öyle yaptık. Çocuklardan biri, "Biz buralarda bisiklete binemezdik, top oynayamazdık. Taşlıktı buralar. Şimdi her şey çok güzel, çok eğleniyoruz, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
EVLERE MİSAFİR OLDUK: TAYYİP OĞLUMA ÇOK DUA EDİYORUM
Evine konuk olduğumuz teyzemiz, biraz gözleri dolarak duygularını anlattı.
Baba çocuğuna bu iyiliği yapmaz. İnanın hiçbir baba yapmaz. Allah, Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Evlatlarım bana diyor ki, 'Ana, Tayyip'e bizden çok dua ediyorsun.' Ben de diyorum ki, oğlum o vatan için uğraşıyor. Biz yarıp uyuyoruz, o milletin derdinden gece uyumuyor. Tabii ona daha fazla dua edeceğim." şeklinde konuştu.
"SENİ ÇAYA BEKLİYORUM TAYYİP OĞLUM"
Teyze son olarak ise Başkan Erdoğan'a seslendi:
Seni çaya bekliyorum Tayyip oğlum. Çok mutlu olurum.
"EVİMİ VERİN DİYE MİLLET DAĞA TIRMANIYOR"
Evine misafir olduğumuz bir başka vatandaş ise, "Önceden herkes, 'Ev falan vermezler, sembolik' diyordu. İkinci etap verilince millet evim diye dağa tırmanmaya başladı. Torpil falan diyene de inanmayın. Ben uyumaya konteynere gidince ansızın öğrendim." dedi.
YAYMAN: HALA İNANMAYAN GELSİN GEZDİRELİM
Yayman, tüm eleştirilere saygı duyduklarını vurgulayarak, "Bugün gezdik, yerinde gördük. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası yapamazdı. İnsanlar artık daha umutlu. Samimi olmak gerekirse ben de bu kısa sürede olacağını beklemedim. Kısa sürede diyordum da, bu kadar sürede bunu başarmayı açıkçası ben de çok beklemiyordum. Şimdi inanmayan varsa, Kırıkhan'a, Gülderen'e, İskenderun'a gelsin. Ben buradan çağrı yapıyorum. Gezdirmeye hazırız." dedi.
REZERV ALAN MESELESİ: İLETİŞİMİ DAHA İYİ YAPMAMIZ GEREK
Yayman, bir de öz eleştiride bulundu. Çok tartışılan rezerv alan meselesine değinen Yayman, "Vatandaşın yüz evi varsa, biz ona 99 değil 100 olarak vereceğiz. İstemiyorsa da rayiç bedel üstünden parasını vereceğiz. Kimse mağdur olmayacak. Bunu vatandaşımıza anlatınca anlıyor. Ama bulanık suda balık avlayanlar var. Onlara da bir şey demek istemiyorum. Bizim de bu konuda iletişimi daha doğru yapmamız gerekiyor." diye konuştu.