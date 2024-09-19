Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi gençler tarafından büyük ilgi görüyor | Video
Hatay'da depremde hasar gören müzenin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç Kütüphanesi, bünyesindeki 65 binden fazla eserle kısa zamanda kitapseverlerin ve öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.
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