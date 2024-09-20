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Giriş Tarihi: 20.9.2024 08:13

Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik son beş gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ’a yönelik GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı
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