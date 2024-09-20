Video Haber 23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video

23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video

20.09.2024 | 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlar sonucu 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-15" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 88 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden Gürz-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 00:34
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 20.09.2024 | 08:22
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
Savaştan özel görüntüler A Haber’de! 04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24
Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi 00:48
Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi 19.09.2024 | 22:06
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 00:43
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 19.09.2024 | 20:15
İsrail’in saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak 15:25
İsrail'in saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak 19.09.2024 | 17:56
İsrail elektronik cihazları nasıl patlattı? Patlamaların sebebi lityum iyon piller mi? 16:57
İsrail elektronik cihazları nasıl patlattı? Patlamaların sebebi lityum iyon piller mi? 19.09.2024 | 17:20
Bakan Yerlikaya: Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir | Video 07:23
Bakan Yerlikaya: "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir" | Video 19.09.2024 | 14:47
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklamalar: İsrail’e dur diyecek bir güç lazım | Video 29:43
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar: "İsrail'e dur diyecek bir güç lazım" | Video 19.09.2024 | 11:48
CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan skandal hareket: Kadın çalışanın elini cebinden çıkarıp… | Video 00:18
CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan skandal hareket: Kadın çalışanın elini cebinden çıkarıp… | Video 19.09.2024 | 11:16
MİT’ten PKK/KCK’nın askeri istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video 00:24
MİT'ten PKK/KCK'nın askeri istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video 19.09.2024 | 10:23
Uyuşturucu satarken yakaladılar… O anlar böyle kaydedildi… 00:18
Uyuşturucu satarken yakaladılar… O anlar böyle kaydedildi… 19.09.2024 | 09:59
İstanbul’da Kuyu-26 Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe 01:12
İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe 19.09.2024 | 09:58
Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi gençler tarafından büyük ilgi görüyor | Video 00:08
Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi gençler tarafından büyük ilgi görüyor | Video 19.09.2024 | 09:28
Elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı suç örgütüne yönelik Kuyu-26 operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 01:01
Elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı suç örgütüne yönelik “Kuyu-26” operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.09.2024 | 08:23
Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı 00:15
Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı 18.09.2024 | 23:42
Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 1 ölü 00:31
Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 1 ölü 18.09.2024 | 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti 03:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti 18.09.2024 | 23:24
A Haber patlamaların olduğu yerden canlı yayın gerçekleştirdi! 03:24
A Haber patlamaların olduğu yerden canlı yayın gerçekleştirdi! 18.09.2024 | 17:48
SON DAKİKA: İsrail’den Hizbullah’a ikinci siber saldırı! El telsizleri infilak etti 01:28
SON DAKİKA: İsrail'den Hizbullah'a ikinci siber saldırı! El telsizleri infilak etti 18.09.2024 | 17:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA