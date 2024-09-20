23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde son 5 gündür devam eden operasyonlar sonucu 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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