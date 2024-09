Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde lider eşleriyle temasta bulunacak ve köklü Türk geleneklerini tanıtacak

Emine Erdoğan; ABD'nin New York şehrinde 21-25 Eylül de düzenlenecekolan BM 79. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşlik edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD ziyaretinde, BM Genel Kurulu'na katılan liderlerin eşleriyle bir araya gelecek olan Emine Erdoğan'ın bir dizi programa ev sahipliği yapacağı, ikili görüşmeler ve kabullerde bulunacağı öğrenildi.Emine Erdoğan, Türk giyim kültürü ve geleneksel el sanatlarını araştıran, arşivleyen, asıllarına sadık kalarak yeni projelerle gelecek nesillere aktaran Olgunlaşma Enstitülerinde 2021 yılında değişim-dönüşüm süreci başlatmış ve Bohça markasının kurulmasına vesile olmuştu. Erdoğan'ın, binlerce yıllık el sanatları kültürünü korumak, araştırmak, geliştirmek, güçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturarak kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla başlattığı dönüşümün ardından Olgunlaşma Enstitüleri yenilenen yüzüyle Türkiye'nin yumuşak diplomasisi kapsamında öncü olmasını sağlamıştı.Geçmişten günümüze köklü Türk aile kültürünün önemli parçalarından çeyiz geleneğinin unutulmaması ve taşıdığı izlerin gelecek kuşaklara miras olarak aktarılmasını amaçlayan çalışmaları gönülden destekleyen Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenecek "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yapacağı bildirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrika'ya yaptığı resmi ziyaretlerde sosyal sorumluluk projelerine katılmasının ardından Afrika kıtası ve insanlarıyla derin bir duygusal bağ kuran Erdoğan, bu seyahatlerdeki hatıraları "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabında ölümsüzleştirmişti. Kitabında 2015 yılındaki Etiyopya ziyareti sırasında Afrikalı çaresiz kadınların el emeklerinin 1 dolar karşılığında alınıp Batı başkentlerindeki butiklerde çok yüksek bedellerle satıldığını öğrendiğine değinen Erdoğan, gördüğü bu manzara karşısında, üzerine düşen görevi yerine getirmek istediğini belirtmişti.Emine Erdoğan, bir Müslüman, Türk kadını ve anne olarak bu sömürü zincirini kırmak üzere Türkiye'deki Afrikalı kadınların emeklerinin karşılıklarını alması ve el emeği ürünlerinin adil bir şekilde satılması için Ankara'da Afrika Kültür Evi'ni kurmuştu. Afrika kıtası ile bağını hiç koparmayan ve kıtanın yemek kültürünün tanınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erdoğan'ın, Türkevi'nde düzenlenecek "Afrika'nın lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şölen" programında lider eşleri ile bir araya geleceği aktarıldı. Aynı program kapsamında, insanlığın bilinen ilk kıtası olması sebebiyle sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve zenginlik ile dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahip olan Afrika kıtasının yemek kültürünü anlatan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının lansmanının da yapılacağı öğrenildi.Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması için 2012 yılında Türkiye'de aile bakımından yoksun her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefiyle Gönül Elçileri Projesi'nin hayata geçirilmesini sağlamıştı. Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen ve 12. yılını geride bırakan projeyle, sayısı 10 bini aşkın çocuk koruyucu aile yanında şefkatle büyümüştü. Daha önce Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere pek çok ülkenin dikkatini çeken ve takdir toplayan "Koruyucu Aile" hizmet modeli ile ilgili işbirliklerine öncülük eden Emine Erdoğan'ın UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programına katılacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.Koruyucu aile hizmet modelinin, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM'nin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine aktarılacağı etkinlikte, koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapılacağı ifade edildi.Emine Erdoğan'ın öncülüğüyle Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, kurulduğu günden bu yana büyük takdir toplamış ve uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak, Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek görmüştü. BM Genel Kurulunda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı, oylamayla kabul edilmiş ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmişti. 30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün ardından, kurulan "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" başkanlığını Emine Erdoğan üstlenmişti."Dünya Ortak Evimiz" bakış açısıyla ilk kez Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 77. BM Genel Kurulu esnasında New York'ta Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalanmıştı. Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı geçen yıl küresel olarak imzaya açılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 78. Genel Kurulu marjında New York ziyaretleri esnasında Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru isimli programda beyanın ilk imzacısı olmuştu. Dünya çapında yankı bulan ve uluslararası ödüllere layık görülen projesiyle her zaman iklim değişikliğinin etkileri ve çevre kirliliğiyle mücadele çağrısı yapan Erdoğan'ın, bu yıl BM Zirvesi kapsamındaki programlarında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceği bilgisine ulaşıldı.Görüşme ve temasların ardından lider eşleri ve ülkelerin üst düzey temsilcilerinin, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaları bekleniyor.