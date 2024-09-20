Halk TV’nin zor anları…Küçükkaya, istediği cevabı alamayınca yayına müdahale etti!

"SORUN YOL DEĞİL ARAÇ PARK EDİLMESİ"

Muhabir, velinin bu beklenmedik cevabına hemen müdahale ederek okulun önündeki yolun çift akışlı olduğunu hatırlatarak şikayetlerin yaşandığını söyledi.

Veli de bu kez sorunun araç parklarından kaynaklandığını belirterek, "Tek şeritli olmasını istediler ama olabileceğini zannetmiyorum zaten burası ben doğduğumdan beri böyle çift şeritli. Şöyle olabilir; buraya arabalar park ediyor, park etmese daha güvenli olabilir. Çok sıkış tepiş oluyor insanlar buradan çıkamıyor. Benim talebim arabaların buraya park etmemesi. Okul da bunu istiyor." dedi.