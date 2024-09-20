Halk TV'de istediği cevabı alamayan İsmail Küçükkaya böyle müdahale etti "Tamam uzatmasın"

İzmir'deki bir okul önündeki yol ile ilgili sorun olduğu gerekçesiyle yapılan Halk TV canlı yayına katılan velinin sorun olmadığını söylemesi üzerine; İsmail Küçükkaya, röportaja "Tamam peki tamam uzatmasın" ifadeleriyle müdahale etti.