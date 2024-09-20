Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz

Dün biliyorsunuz Gaziler Günü'ydü. Görevleri sırasında gazi olan tüm kardeşlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. 85 milyonun emniyeti, huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için fedakarca çalışan Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız hiç tartışmasız, ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Eğer evlerimizde huzur ve güven içinde oturabiliyorsak, eğer millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, eğer çocuklarımız hiçbir korku olmadan okullarına gidiyorsa, eğer gençlerimiz ülkemizin her yanında özgürce dolaşabiliyorsa, eğer malımız mülkümüz, canımız, namusumuz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz teminat altındaysa, hiç şüphesiz bunda aslan payı sizindir, gece gündüz demeden görevlerini özveriyle yerine getiren polis ve jandarmalarımızındır.

Her birinize, sizlerin şahsında tüm polis, jandarma, asker ve Sahil Güvenlik personelimize Türkiye için, Türk milleti için yaptığınız hizmetler dolayısıyla kalpten teşekkür ediyorum. Devletimize ve milletimize karşı mesuliyetlerinizi yerine getirebilmemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İşte bugün Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Böylesi anlamlı bir tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı hasseten vurgulamak isterim.