Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik." diyen Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Burada sadece şu rakamı vermek isterim. 2024 içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. " ifadelerini kullandı.