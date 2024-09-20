Video Haber Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz" | Video
Başkan Erdoğan'dan net mesaj:

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz" | Video

20.09.2024 | 15:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik." diyen Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Burada sadece şu rakamı vermek isterim. 2024 içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. " ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz | Video 25:09
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz" | Video 20.09.2024 | 15:09
ANKA 3 hedefi 12’den vurdu 01:46
ANKA 3 hedefi 12'den vurdu 20.09.2024 | 11:17
Türkiye’ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak 05:39
Türkiye'ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak 20.09.2024 | 11:15
İstanbul’da GÜRZ-15 operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:06
İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.09.2024 | 11:03
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden Gürz-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 00:34
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 20.09.2024 | 08:22
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
Savaştan özel görüntüler A Haber’de! 04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24
Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi 00:48
Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi 19.09.2024 | 22:06
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 00:43
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 19.09.2024 | 20:15
İsrail’in saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak 15:25
İsrail'in saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak 19.09.2024 | 17:56
İsrail elektronik cihazları nasıl patlattı? Patlamaların sebebi lityum iyon piller mi? 16:57
İsrail elektronik cihazları nasıl patlattı? Patlamaların sebebi lityum iyon piller mi? 19.09.2024 | 17:20
Bakan Yerlikaya: Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir | Video 07:23
Bakan Yerlikaya: "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir" | Video 19.09.2024 | 14:47
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklamalar: İsrail’e dur diyecek bir güç lazım | Video 29:43
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar: "İsrail'e dur diyecek bir güç lazım" | Video 19.09.2024 | 11:48
CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan skandal hareket: Kadın çalışanın elini cebinden çıkarıp… | Video 00:18
CHP’li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’dan skandal hareket: Kadın çalışanın elini cebinden çıkarıp… | Video 19.09.2024 | 11:16
MİT’ten PKK/KCK’nın askeri istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video 00:24
MİT'ten PKK/KCK'nın askeri istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video 19.09.2024 | 10:23
Uyuşturucu satarken yakaladılar… O anlar böyle kaydedildi… 00:18
Uyuşturucu satarken yakaladılar… O anlar böyle kaydedildi… 19.09.2024 | 09:59
İstanbul’da Kuyu-26 Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe 01:12
İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe 19.09.2024 | 09:58
Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi gençler tarafından büyük ilgi görüyor | Video 00:08
Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi gençler tarafından büyük ilgi görüyor | Video 19.09.2024 | 09:28
Elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı suç örgütüne yönelik Kuyu-26 operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 01:01
Elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı suç örgütüne yönelik “Kuyu-26” operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.09.2024 | 08:23
Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı 00:15
Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı 18.09.2024 | 23:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA