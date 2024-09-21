İHA yarışı liseli gençleri coşturdu

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Kahramanmaraş'ta "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları" düzenlendi. Yarışmaları yerinde izleyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerin heyecanına ortak oldu. Bayraktar "Bu yıl 1.5 milyon öğrenci yarışmalarımıza başladı, büyüdü ve her seferinde kendi rekorlarını kırdı.Bu yıl da finale kalan yarışmacılarımız 11 ilimizde yarışmaya devam ediyor. Bugün burada TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışmasındayız. Gençlerimizin dünyaya damgasını vuracak insansız hava araçlarını burada farklı görevlerde sergilerken görüyoruz. Bizim özellikle insansız hava araçlarımızda bundan 20 sene önce başlattığımız mücadelede tam da bununla alakalıydı. Savunma sanayiinde bağımsız olabilmek için milli sistemler çok kritik, hatta hayati öneme sahip. Ama bunun yanında teknolojinin tüm diğer sivil alanlarındaki bağımlılığın ülkeleri, ulusları ne kadar zor duruma düşürebileceğini ayrıca yaşamış oluyoruz" dedi. AA