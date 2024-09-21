Koruyucu aile için küresel çağrı

Başkan Erdoğan ile birlikte BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Emine Erdoğan katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak. 2012'de Gönül Elçileri Projesi'nin hayata geçirilmesini sağlayarak aile bakımından yoksun 10 bini aşkın çocuğun sıcak yuvaya kavuşmasını sağlayan Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'ni, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, BM'nin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatacak.Etkinlikte, koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapılacak. Emine Erdoğan'ın, UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Deniz Yıldızı Hikâyesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programına katılacak. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşecek. Emine Erdoğan, Türkevi'nde gerçekleştirilecek "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" ve "Afrika'nın Lezzetleri:Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Olgunlaşma enstitülerinde 2021'de değişim- dönüşüm süreci başlatan Emine Erdoğan Türkevi'nde geleneksel Türk çeyiz kültürünü dünyaya tanıtacak.Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilerek Bilkent Şehir Hastanesi'nde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla yapışık ikizleri birbirinden ayıran doktorları tebrik etti: Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. ANKARAHatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi dün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı törenle açıldı. Emine Erdoğan, açılışla ilgili paylaşımında "Bu yuva kızlarımız için sevgiyle inşa edildi" ifadesini kullandı. ANKARA