Makas katliamına 18 yıl hapis

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın üçüncü günü hafif ticari aracıyla makas attığı için kaza yaparak 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına sebep olan 19 yaşındaki sürücü Yusuf İslam Koçak'a 18 yıl hapis cezası verildi. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan trafik raporunun mahkemelerine ulaştığını belirtti. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti. Sanık Koçak ise son savunmasında beraatini istedi.Mahkeme başkanı, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıl olarak belirlenmesine hükmetti. Ayrıca sanığa takdiri indirim uygulanmadı.