Narin, anne ile amcasının ilişkisi yüzünden öldürüldü

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğü ortaya çıkan Nevzat Bahtiyar'ın yeniden ifadesi alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne götürülerek soruşturmayı yürüten iki cumhuriyet savcısına ifade veren Bahtiyar, amca Salim'in, Narin'in annesi olan Yüksel Güran ile cinsel ilişki yaşadığını, Narin'in bunu görmesi üzerine amcası tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etti. Amcanın tehditlerinden dolayı daha önceki ifadelerinin farklı olduğunu öne süren Bahtiyar'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:Ben daha önce de belirttiğim gibi 21 Ağustos'ta saat 15.08 sıralarında Salim Güran'ı (Narin'in amcası) su meselesi yüzünden aramıştım. Eve girdiğimizde Salim Güran beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin Güran'ın ağzında köpük şeklinde sıvı vardı.Battaniyeyi Salim'in aracına koyduğunu, kendisine de "Cesedi gerekirse parçala ve Eğertutmaz Deresi'ne at" dediğini anlatan Nevzat Bahtiyar, annenin de bu anlara tanık olduğunu öne sürdü.O esnada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına almış şekilde ağlayarak baktığını gördüm. Eğertutumaz Deresi'ne doğru cesedi götürdüm ve daha önce yer göstermede de belirttiğim yere cesedi bıraktım.Cesedi belirttiğim şekilde bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldım. Ben Narin'i öldürmedim, sadece cesedin teslim edilmesi üzerine götürüp bıraktım.Nevzat Bahtiyar ifadesinin devamında şöyle konuştu:Salim Güran bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü. Bunun için kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bunu yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da 200 bin lira para veririm' dedi.Narin'i, Salim ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Battaniyeye koyduktan sonra Salim cesedi bana verdi. Kendime ait ahırda cesedi çuvalın başından geçirdim ancak bağlamamıştım.Daha sonra cesedi kendi aracımın arka koltuk paspas kısmına koydum. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim Güran'a verdmi .