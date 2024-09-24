Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesaj: İsrail soykırım yapıyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitap ediyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Filistin'i tanımayan devletleri bir an önce tanımaya davet ediyorum. Birileri rahatsız olsa da birileri şahsımızı hedef alacak olsa da insanlığın ortak kürsüsünde insanlık adına bazı gerçekleri konuşmak arzusundayım.

Uluslararası barış ve güvenlik 5 ülkenin keyfine bırakılmamalı.

"GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOCUK MEZARLIĞI"

172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için çalışan 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. Gazze halkının imdadına koşan insanı yardım personeli öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi ve 3 kiliseyi vurdular. Hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular.

Bir de utanmadan tüm dünyaya, işte buradan bu kürsüden meydan okudular. İsrail'in hapishanelerinden sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net bir biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi.

17 binden fazla çocuk İsrail'in bombalarının hedefi oldu.

"BU BARBARLIĞI DURDURMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ?

Gazze'de insanlık ve hakikat ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Açık açık soruyorum. İnsan Hakları Örgütleri, Gazze'dekiler Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistinli çocukların sokakta oynama hakkı yok mu?

İsrail'in canlı yayında ofisini basarak katlettiği kişiler sizin meslektaşlarınız değil mi? Bu barbarlığı durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?

Uluslararası toplum çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar çok büyük bir ahlaki çöküşü gösteriyor. Burada bir gerçeği de söylemek istiyorum. İsrail bir halka karşı soykırım uygulamakta ve topraklarını adım adım işgal etmektedir. Filistinliler ise bu etnik temizliğe karşı meşru haklarını kullanmaktadır. Bu direniş asildir, onurludur. Burada bir kez daha vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi canı gönülden selamlıyorum.

İSRAİL'E "BASKI YAPILSIN" ÇAĞRISI

İsrail'in oyalama hamlelerine daha fazla pirim verilmemelidir. 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda İSrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır.

Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Acil ateşkes sağlanmalı. Kış mevsiminden önce çok zor koşullar altında kalan Gazze halkına yardım eli uzatmamış şarttır. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 70'i, fırınların yüzde 75'i tahrip edildi. Sağlık merkezlerinin birçoğu zarar gördü. Konutlar kısmen yıkıldı.