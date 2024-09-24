Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitap etti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce masum insanı katleden İsrail'in "soykırım" suçu işlediğini, 17 binden fazla çocuğun İsrail'in bombalarının hedefi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İsrail'in hapishanelerinden sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net bir biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi. Netanyahu da Hitler gibi durdurulmalı" ifadelerini kullandı.
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