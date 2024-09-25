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Giriş Tarihi: 25.9.2024 20:55 Son Güncelleme: 25.9.2024 21:06

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya geldi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

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Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
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