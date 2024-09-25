Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarını tamamladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki temaslarını tamamladı.
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