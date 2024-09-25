Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri New York'ta bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kritik zirve gerçekleşirken New York sokaklarında da Filistin protestoları düzenleniyor.
Kentin BM Genel Merkezi'ne kısa mesafedeki noktalarında pek çok Filistin destekçisi çeşitli protestolar düzenliyor.
BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları
Sokaklarda sık sık bu yönde pankartlarla karşılaşılıyor. Protestocular ellerinde "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartları taşıyor.