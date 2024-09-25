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Giriş Tarihi: 25.9.2024 23:49 Son Güncelleme: 26.9.2024 00:08

BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri bir haftalığına BM 79. Genel Kurulu oturumu için New York'ta bir araya geldi. Devlet başkanlarının bulunduğu New York'ta Filistin de unutulmadı. BM Genel Kurulu yakınlarında sokaklarda Filistin protestoları gerçekleşiyor. Protestocular ellerinde "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartları taşıyor.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta Filistin protestoları

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kritik zirve gerçekleşirken New York sokaklarında da Filistin protestoları düzenleniyor.

Kentin BM Genel Merkezi'ne kısa mesafedeki noktalarında pek çok Filistin destekçisi çeşitli protestolar düzenliyor.

BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları

Sokaklarda sık sık bu yönde pankartlarla karşılaşılıyor. Protestocular ellerinde "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartları taşıyor.

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BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları
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