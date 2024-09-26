BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri bir haftalığına BM 79. Genel Kurulu oturumu için New York'ta bir araya geldi. Devlet başkanlarının bulunduğu New York'ta Filistin de unutulmadı. BM Genel Kurulu yakınlarında sokaklarda Filistin protestoları gerçekleşiyor.
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