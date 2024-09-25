Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Katil İsrail'den Lübnan'a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar
Giriş Tarihi: 25.9.2024 11:31 Son Güncelleme: 25.9.2024 11:55

SON DAKİKA | Katil İsrail'den Lübnan'a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar

Son dakika haberi: İsrail, Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. Beyrut ve çevresindeki köyler hava saldırısıyla hedef alındı. Öte yandan; Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

SON DAKİKA | Katil İsrail’den Lübnan’a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar

Son dakika haberi: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

HİZBULLAH'TAN ROKET ATIŞLARI

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı. Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan; Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI!

Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 558 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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SON DAKİKA | Katil İsrail'den Lübnan'a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar
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