SON DAKİKA | Katil İsrail’den Lübnan’a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar

HİZBULLAH'TAN ROKET ATIŞLARI

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu aktardı. Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan; Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.