İsrail'den Lübnan'a geniş kapsamlı saldırı: Hava saldırısıyla hedef aldılar | Video

İsrail, Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. Beyrut ve çevresindeki köyler hava saldırısıyla hedef alındı. Öte yandan; Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor.