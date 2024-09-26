CHP’li belediyelerin çevre katliamlarına ceza yağdı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi kirleten belediyelere ve işletmelere özellikle son 2 aydır nefes aldırmıyor. Ağustos ayı başından bu yana 4 CHP'li belediyeye toplam 5.9 milyon lirayı aşkın ceza kesildi. Toplam ceza miktarı 19 milyon lirayı aştı. İşte o cezalardan bazıları:4 Ağustos'ta Aydın Didim'de bir otelin atık sularını denize deşarj etmesi üzerine söz konusu işletmeye 1.1 milyon liralık idari para cezası kesildi. Sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.9 Ağustos'ta Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda kirliliğe neden olan 16 işletmeye toplamda 12 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı. Gerede'de 61 tesis faaliyetten men edildi. İlçedeki atık sularının büyük kısmını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne döktüğü belirlenen CHP'li Bolu Belediyesi, 1 milyon liranın üzerinde cezaya çarptırıldı. Sorumlular hakkında hukuki süreç başlatıldı.20 Ağustos'ta Antalya'nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkiinde deniz kirliliğine sebep olan arıtma tesisiyle ilgili CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 465 bin liralık idari yaptırım uygulandı. Sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu yapıldı.21 Ağustos'ta İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapılaşma önce durduruldu, ilerleyen süreçte ise yıkıldı. Bakanlık tarafından İBB'ye uyarı yazısı gönderilirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.24 Ağustos'ta İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve toplu balık ölümleri üzerine harekete geçildi. 2 atık su arıtma tesisi aracılığıyla, standartların üzerinde kirliliğe sahip suyu körfeze deşarj ettiği ortaya çıkan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon liralık idari para cezası verildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.Bakanlık son olarak Trabzon'a bağlı CHP'li Ortahisar Belediyesi'ne, ilçede topladıkları 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2.6 milyon liralık ceza kesti. Denetimler esnasında belediyenin aynı bölgeye çöp dökmeye devam ettiği ortaya çıktı.