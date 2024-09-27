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Giriş Tarihi: 28.9.2024 01:06

Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklamalarda bulundu. BMGK'nın kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze’den çekilmeli." dedi.

Bakan Fidan’dan BMGK’da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"KALICI ATEŞKES UYGULANMALI"

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulanmalı. Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze'den çekilmeli.

İnsani yardımların Filistinlilerin hayatta kalmaları için ulaştırılması gerek. Hepimiz Netanyahu'nun bu tür bir anlaşmanın kurgulanmasından kaçtığını biliyoruz.

BMGK'YA NETANYAHU ÇAĞRISI

Kendisine tanınan cezasızlık çerçevesinde bu soykırım ve davranışlarını devam ettirecek. Özellikle de BMGK'nın İsrail'in durdurulması için çağrı yapmadan da sona erdirmeyecek."

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Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı
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