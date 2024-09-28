Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklamalarda bulundu. BMGK'nın kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze’den çekilmeli." dedi.
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