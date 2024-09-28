Video Haber Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı

Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı

28.09.2024 | 01:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklamalarda bulundu. BMGK'nın kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze’den çekilmeli." dedi.

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