Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı! Müteahhitleri böyle uyardı: Ya yapıyorlar ya da iptal ediyorsunuz
Giriş Tarihi: 27.9.2024 17:46 Son Güncelleme: 27.9.2024 17:57

Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı! Müteahhitleri böyle uyardı: Ya yapıyorlar ya da iptal ediyorsunuz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki ziyareti sırasında bir depremzede vatandaşın inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine ekibine talimat verdi. Müteahhitleri net bir dille uyaran Bakan Kurum, "İşini yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan köy evleri talimatı! Müteahhitleri böyle uyardı: Ya yapıyorlar ya da iptal ediyorsunuz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki incelemeleri sürdürüyor. Malatya'da Söğütlü Camii Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında "Şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah, 200 bine çıkaracağız" dedi.

BAKAN KURUM TALİMAT VERDİ

Daha sonra kentteki incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine ekibine talimat veren Bakan Kurum çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz

MÜTEAHHİTLERE UYARI

İşini yapmayan müteahhitlerin teminatının iptal edileceğini vurgulayan Bakan Kurum şunları kaydetti:

"İş yapmayan müteahhitler varsa, hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Yaptı yaptı, yapmadı yakın teminatını."

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Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı! Müteahhitleri böyle uyardı: Ya yapıyorlar ya da iptal ediyorsunuz
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