Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki ziyareti sırasında bir depremzede vatandaşın inşaatların yavaş ilerlediğini söylemesi üzerine "İşini yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıp işi iptal ediyorsunuz." talimatını verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz 27.09.2024 | 17:41
00:23
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 27.09.2024 | 15:00
00:08
04:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz" 27.09.2024 | 14:17
01:14
04:10
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika! Görüntülerde neler var? 27.09.2024 | 13:48
03:54
TCG Anadolu Gemisinin boğazdan geçişi böyle görüntülendi 27.09.2024 | 12:34
00:34
Eski futbolcu Serhat Akın’ın ayağından vurulma anı kamerada 27.09.2024 | 10:49
02:25
TCG Anadolu Gemisine helikopterle iniş böyle görüntülendi 27.09.2024 | 10:39
01:36:13
00:12
01:03
02:25
İsmail Ok, Turan Çömez’in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video 26.09.2024 | 15:22
01:10
09:23
01:07
BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta Filistin protestoları 25.09.2024 | 23:45
00:58
Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarını tamamladı 25.09.2024 | 23:05
01:53
Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler... O anlar kamerada 25.09.2024 | 22:32
00:09
Kocaeli’de dehşet: 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu 25.09.2024 | 22:33
01:06
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçı teknesine taciz 25.09.2024 | 21:41