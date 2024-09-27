Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak için saklandıkları 71 mağara, sığınak ve barınma alanı, düzenlenen "GÜRZ-17" operasyonlarıyla imha edildi." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak için saklandıkları 71 mağara, sığınak ve barınma alanı, düzenlenen "GÜRZ-17" operasyonlarıyla imha edildi." dedi.
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Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon