Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak için saklandıkları 71 mağara, sığınak ve barınma alanı, düzenlenen "GÜRZ-17" operasyonlarıyla imha edildi." dedi.

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