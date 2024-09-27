Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon
Giriş Tarihi: 27.9.2024 08:15

Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak için saklandıkları 71 mağara, sığınak ve barınma alanı, düzenlenen "GÜRZ-17" operasyonlarıyla imha edildi." açıklamasında bulundu.

DHA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak için saklandıkları 71 mağara, sığınak ve barınma alanı, düzenlenen "GÜRZ-17" operasyonlarıyla imha edildi." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 ilde terör örgütüne dev operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA