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10 ilde bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

10 ilde bölücü terör örgütünün 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

27.09.2024 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-17" operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Gürz-17" operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:


"Operasyonlarda bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 360 adet el bombası, 257 kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 adet mayın, 80 adet RPG-7 mühimmatı, 32 adet EYP, 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 112 adet roket sevk motoru, 1 adet PKM makinalı tüfek, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 365 adet fünye ele geçirildi. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan; 234 Tim, 3 bin 172 Jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca 'GÜRZ-17' operasyonları gerçekleştirildi. Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ayrıca, 22 adet EYP ateşleme düzeneği, 3 adet güneş paneli, 4 adet fotokapan aküsü, 540 metre fitil (EYP yapımında kullanılmak üzere), 780 metre elektrik kablosu, 110 kg amonyum nitrat, 282 adet tüp, 4 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Bölücü Terör Örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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