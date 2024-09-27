Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar
Giriş Tarihi: 27.9.2024 14:30 Son Güncelleme: 27.9.2024 14:36

SON DAKİKA | Uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar

Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla dolaştığı görülmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)

Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun.

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SON DAKİKA | Uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar
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