SON DAKİKA | Uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.