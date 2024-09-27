SON DAKİKA | Uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.
Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.
Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun.
GEREĞİ YAPILDI-31— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2024
Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.
Şüpheli şahısların yakalanmasına… pic.twitter.com/Qdo8uxYeXJ