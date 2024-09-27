SON DAKİKA | Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar
Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla dolaştığı görülmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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