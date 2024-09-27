Video Haber SON DAKİKA | Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar
SON DAKİKA | Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar

SON DAKİKA | Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar

27.09.2024 | 14:41

Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla dolaştığı görülmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı!

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