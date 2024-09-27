Sözcü’den nefret dolu skandal manşet: Orduevlerine çarşaflı kişiler giremezmiş! Kahraman Mehmetçiğin annesini bile hedef aldılar

"ORDUEVLERİNDE NEREDEN NEREYE GELİNDİ..."

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisine sordum. Kısa bir araştırmadan sonra, gelen kadının bir Mehmetçiğin annesi olduğu için orduevine alındığını öğrendiğini söyledi. Kapıda görevli personelin 'Mehmetçik annesi'ni, şehit annesini, kıyafeti nasıl olursa olsun geri çevirmesinin de çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Ama eğer bir uygulama varsa bunun herkes için geçerli olduğunu da belirtelim. Amacımız kimseyi yargılamak, sorgulamak değil. Madem bir kural konulmuş, yönetmelik çıkarılmış, bunun gerekleri yerine getirilmeli. Keşke olay bununla kalsa. Bir başka orduevinde yaşanan olayı da başka gün anlatacağım.

Orduevlerinde de nereden nereye gelindiği ancak bu fotoğraflarla anlatılabilir...