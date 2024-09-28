AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı

Bu yıl birincisi düzenlenen Mut 1. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hükümetin tarım politikasını eleştiren konuşma yaptı. Protokolde bulunan AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Yavaş'ın konuşmasına müdahale etmek istedi.