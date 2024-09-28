Haberler Gündem Haberleri AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı
Giriş Tarihi: 28.9.2024 13:31 Son Güncelleme: 28.9.2024 13:46

AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın törende hükümetin tarım politikasına eleştirmesine tepki gösteren AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Yavaş’ın korumaları ve CHP gençlik kolu üyesi kişiler tarafından darp edildi. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralanan ilçe başkanı Çopur’a ilk müdahale Mut Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Başkan Çopur daha sonra Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı

Bu yıl birincisi düzenlenen Mut 1. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hükümetin tarım politikasını eleştiren konuşma yaptı. Protokolde bulunan AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Yavaş'ın konuşmasına müdahale etmek istedi.

Bu sırada Yavaş'ın korumaları ile Çopur arasında arbede yaşandı.

AK Parti'nin ilçe başkanına, Yavaş'ın korumaları ve CHP'lilerden yumruklu saldırı

Arbedeye CHP'nin gençlik kolları üyesi kişiler de katıldı. Arbede sırasında yüzüne yumruk darbeleri alan Çopur, Mut Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan ilk müdahalenin ardında Bakan Çopur, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

AK Parti İlçe Başkanı Çopur'a gerçekleştirilen saldırı büyük tepkilere neden oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini temenni ettiklerini söyledi.

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AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı
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