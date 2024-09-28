Bu yıl birincisi düzenlenen Mut 1. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hükümetin tarım politikasını eleştiren konuşma yaptı. Protokolde bulunan AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Yavaş'ın konuşmasına müdahale etmek istedi.
Bu sırada Yavaş'ın korumaları ile Çopur arasında arbede yaşandı.
AK Parti'nin ilçe başkanına, Yavaş'ın korumaları ve CHP'lilerden yumruklu saldırı
Arbedeye CHP'nin gençlik kolları üyesi kişiler de katıldı. Arbede sırasında yüzüne yumruk darbeleri alan Çopur, Mut Devlet Hastanesi'ne götürüldü.