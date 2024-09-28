Video Yaşam AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı
AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı

AK Parti’nin ilçe başkanına, Yavaş’ın korumaları ve CHP’lilerden yumruklu saldırı

28.09.2024 | 13:39

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın törende hükümetin tarım politikasına eleştirmesine tepki gösteren AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Yavaş’ın korumaları ve CHP gençlik kolu üyesi kişiler tarafından darp edildi. Yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralanan ilçe başkanı Çopur’a ilk müdahale Mut Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Başkan Çopur daha sonra Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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